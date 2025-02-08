Серверы PlayStation столкнулись со сбоями и не работают больше девяти часов

8 февраля серверы компании Sony столкнулись с крупным сбоем. Примерно в 2:00 мск пользователи консолей PlayStation по всему миру начали жаловаться на невозможность подключения к серверам — ситуация затронула в том числе Россию.

На момент публикации заметки игроки не могут подключиться к управлению учётной записью, перейти в магазин PlayStation Store или сыграть друг с другом в онлайн-режимах. В Sony уже подтвердили сбой и предложили геймерам следить за отдельной страницей со статусом работы серверов, обновляющейся в реальном времени. Сейчас на сайте упоминается, что возможны некоторые проблемы, однако их масштаб явно больше, чем сообщается.

Возможны замедление и задержки при загрузке игр, так как мы регулируем трафик загрузки совместно с интернет-провайдерами. Мы считаем, что это очень важно для сохранения стабильности Интернета, поскольку сейчас всё больше людей остаются дома и придерживаются социального дистанцирования. Мы ценим поддержку и понимание нашего сообщества.

Состояние онлайн-сервисов PlayStation Фото: Сайт PlayStation

По состоянию на 11:00 мск серверы PlayStation не работают уже больше девяти часов. Как долго продлится сбой, неизвестно.