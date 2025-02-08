«Потрясающий фильм»: режиссёр Мартин Скорсезе — в восторге от хоррора «Носферату»

Американский режиссёр Мартин Скорсезе поделился своими впечатлениями от фильма ужасов «Носферату». Как оказалось, недавний хоррор буквально пленил 82-летнего постановщика своей атмосферой и персонажами.

Режиссёр культовых боевиков также похвалил авторский стиль Роберта Эггерса, создателя картины. Скорсезе отметил, что и другие работы постановщика также оказали на него сильное впечатление.

Это потрясающий фильм. Всё, что делает этот Роберт Эггерс, невероятно. Это один из тех фильмов, после просмотра которых вы не можете прийти в себя. Вы всё ещё в другом мире — в Трансильвании.

Премьера хоррора «Носферату» состоялась 26 декабря 2024 года. Лента уже поставила рекорд в карьере Эггерса, собрав в прокате более $ 170 млн.