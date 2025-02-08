«Анора», Эдриан Броуди и «Сёгун» — лауреаты премии Critics Choice Awards 2025

Американская ассоциация кинокритиков назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2025. Триумфаторами церемонии стали «Эмилия Перес», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада» — ленты получили сразу по три награды.

Лучшим фильмом признали «Анору» Шона Бэйкера с Юрой Борисовым, лучшим актёром стал Эдриан Броуди за роль в «Бруталисте», а лучшей актрисой признали Деми Мур за игру в «Субстанции». Лучшим мультфильмом стал «Дикий робот», а награду за лучшие спецэффекты получила «Дюна 2».

Победители премии Critics’ Choice Awards 2025 — фильмы

Лучший фильм — «Анора»

— «Анора» Лучший актёр — Эдриан Броуди («Бруталист»)

— Эдриан Броуди («Бруталист») Лучшая актриса — Деми Мур («Субстанция»)

— Деми Мур («Субстанция») Лучший актёр второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)

— Киран Калкин («Настоящая боль») Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)

— Зои Салдана («Эмилия Перес») Лучший молодой актёр/актриса — Мейси Стелла («Моя старая задница»)

— Мейси Стелла («Моя старая задница») Лучший актёрский состав — «Конклав»

— «Конклав» Лучший режиссёр — Джон М. Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

— Джон М. Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада») Лучший оригинальный сценарий — «Субстанция»

— «Субстанция» Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»

— «Конклав» Лучшая операторская работа — «Носферату»

— «Носферату» Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

— «Злая: Сказка о ведьме Запада» Лучший монтаж — «Претенденты»

— «Претенденты» Лучший дизайн костюмов — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

— «Злая: Сказка о ведьме Запада» Лучшие причёски и грим — «Субстанция»

— «Субстанция» Лучшие визуальные эффекты — «Дюна 2»

— «Дюна 2» Лучший анимационный фильм — «Дикий робот»

— «Дикий робот» Лучшая комедия — «Настоящая боль» и «Дэдпул и Росомаха»

— «Настоящая боль» и «Дэдпул и Росомаха» Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес»

— «Эмилия Перес» Лучшая песня — «El Mal» («Эмилия Перес»)

— «El Mal» («Эмилия Перес») Лучший саундтрек — «Претенденты»

Что касается сериалов, то основные награды достались «Сёгуну» — историческому экшену про времена феодальной Японии. Лучшим мини-сериалом стал «Оленёнок» от Netflix, а лучшим мультсериалом — «Люди Икс '97».

Победители премии Critics’ Choice Awards 2025 — сериалы

Лучший драматический сериал — «Сёгун»

— «Сёгун» Лучший актёр в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сёгун»)

— Хироюки Санада («Сёгун») Лучшая актриса в драматическом сериале — Кэти Бейтс («Мэтлок»)

— Кэти Бейтс («Мэтлок») Лучший актёр второго плана в драматическом сериале — Таданобу Асано («Сёгун»)

— Таданобу Асано («Сёгун») Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Моэка Хоси («Сёгун»)

— Моэка Хоси («Сёгун») Лучший комедийный сериал — «Хитрости»

— «Хитрости» Лучший актёр в комедийном сериале — Адам Броди («Никто этого не хочет»)

— Адам Броди («Никто этого не хочет») Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)

— Джин Смарт («Хитрости») Лучший актёр второго плана в комедийном сериале — Майкл Юри («Терапия»)

— Майкл Юри («Терапия») Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)

— Ханна Эйнбиндер («Хитрости») Лучший мини-сериал — «Оленёнок»

— «Оленёнок» Лучший фильм для телевидения — «Ребел-Ридж»

— «Ребел-Ридж» Лучший актёр в мини-сериале или ТВ-фильме — Колин Фаррелл («Пингвин»)

— Колин Фаррелл («Пингвин») Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме — Кристин Милиоти («Пингвин»)

— Кристин Милиоти («Пингвин») Лучший актёр второго плана в мини-сериале или ТВ-фильме — Лив Шрайбер («Идеальная пара»)

— Лив Шрайбер («Идеальная пара») Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или ТВ-фильме — Джессика Ганнинг («Оленёнок»)

— Джессика Ганнинг («Оленёнок») Лучший сериал на иностранном языке — «Игра в кальмара»

— «Игра в кальмара» Лучший мультсериал — «Люди Икс '97»

— «Люди Икс '97» Лучшее ток-шоу — «Джон Малейни: все съехались в Лос-Анджелес»

— «Джон Малейни: все съехались в Лос-Анджелес» Лучший комедийный выпуск — «Али Вонг: Одинокая девушка».