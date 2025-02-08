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«Анора», Эдриан Броуди и «Сёгун» — лауреаты премии Critics Choice Awards 2025

«Анора», Эдриан Броуди и «Сёгун» — лауреаты премии Critics Choice Awards 2025
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Американская ассоциация кинокритиков назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2025. Триумфаторами церемонии стали «Эмилия Перес», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада» — ленты получили сразу по три награды.

Лучшим фильмом признали «Анору» Шона Бэйкера с Юрой Борисовым, лучшим актёром стал Эдриан Броуди за роль в «Бруталисте», а лучшей актрисой признали Деми Мур за игру в «Субстанции». Лучшим мультфильмом стал «Дикий робот», а награду за лучшие спецэффекты получила «Дюна 2».

Победители премии Critics’ Choice Awards 2025 — фильмы

  • Лучший фильм — «Анора»
  • Лучший актёр — Эдриан Броуди («Бруталист»)
  • Лучшая актриса — Деми Мур («Субстанция»)
  • Лучший актёр второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
  • Лучший молодой актёр/актриса — Мейси Стелла («Моя старая задница»)
  • Лучший актёрский состав — «Конклав»
  • Лучший режиссёр — Джон М. Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
  • Лучший оригинальный сценарий — «Субстанция»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»
  • Лучшая операторская работа — «Носферату»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Лучший монтаж — «Претенденты»
  • Лучший дизайн костюмов — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Лучшие причёски и грим — «Субстанция»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Дюна 2»
  • Лучший анимационный фильм — «Дикий робот»
  • Лучшая комедия — «Настоящая боль» и «Дэдпул и Росомаха»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес»
  • Лучшая песня — «El Mal» («Эмилия Перес»)
  • Лучший саундтрек — «Претенденты»

Что касается сериалов, то основные награды достались «Сёгуну» — историческому экшену про времена феодальной Японии. Лучшим мини-сериалом стал «Оленёнок» от Netflix, а лучшим мультсериалом — «Люди Икс '97».

Победители премии Critics’ Choice Awards 2025 — сериалы

  • Лучший драматический сериал — «Сёгун»
  • Лучший актёр в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сёгун»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Кэти Бейтс («Мэтлок»)
  • Лучший актёр второго плана в драматическом сериале — Таданобу Асано («Сёгун»)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Моэка Хоси («Сёгун»)
  • Лучший комедийный сериал — «Хитрости»
  • Лучший актёр в комедийном сериале — Адам Броди («Никто этого не хочет»)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)
  • Лучший актёр второго плана в комедийном сериале — Майкл Юри («Терапия»)
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
  • Лучший мини-сериал — «Оленёнок»
  • Лучший фильм для телевидения — «Ребел-Ридж»
  • Лучший актёр в мини-сериале или ТВ-фильме — Колин Фаррелл («Пингвин»)
  • Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме — Кристин Милиоти («Пингвин»)
  • Лучший актёр второго плана в мини-сериале или ТВ-фильме — Лив Шрайбер («Идеальная пара»)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или ТВ-фильме — Джессика Ганнинг («Оленёнок»)
  • Лучший сериал на иностранном языке — «Игра в кальмара»
  • Лучший мультсериал — «Люди Икс '97»
  • Лучшее ток-шоу — «Джон Малейни: все съехались в Лос-Анджелес»
  • Лучший комедийный выпуск — «Али Вонг: Одинокая девушка».
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