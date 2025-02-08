«Анора», Эдриан Броуди и «Сёгун» — лауреаты премии Critics Choice Awards 2025

Американская ассоциация кинокритиков назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2025. Триумфаторами церемонии стали «Эмилия Перес», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада» — ленты получили сразу по три награды.
Лучшим фильмом признали «Анору» Шона Бэйкера с Юрой Борисовым, лучшим актёром стал Эдриан Броуди за роль в «Бруталисте», а лучшей актрисой признали Деми Мур за игру в «Субстанции». Лучшим мультфильмом стал «Дикий робот», а награду за лучшие спецэффекты получила «Дюна 2».
Победители премии Critics’ Choice Awards 2025 — фильмы
- Лучший фильм — «Анора»
- Лучший актёр — Эдриан Броуди («Бруталист»)
- Лучшая актриса — Деми Мур («Субстанция»)
- Лучший актёр второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
- Лучший молодой актёр/актриса — Мейси Стелла («Моя старая задница»)
- Лучший актёрский состав — «Конклав»
- Лучший режиссёр — Джон М. Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
- Лучший оригинальный сценарий — «Субстанция»
- Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»
- Лучшая операторская работа — «Носферату»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Лучший монтаж — «Претенденты»
- Лучший дизайн костюмов — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Лучшие причёски и грим — «Субстанция»
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна 2»
- Лучший анимационный фильм — «Дикий робот»
- Лучшая комедия — «Настоящая боль» и «Дэдпул и Росомаха»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес»
- Лучшая песня — «El Mal» («Эмилия Перес»)
- Лучший саундтрек — «Претенденты»
Что касается сериалов, то основные награды достались «Сёгуну» — историческому экшену про времена феодальной Японии. Лучшим мини-сериалом стал «Оленёнок» от Netflix, а лучшим мультсериалом — «Люди Икс '97».
Победители премии Critics’ Choice Awards 2025 — сериалы
- Лучший драматический сериал — «Сёгун»
- Лучший актёр в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сёгун»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Кэти Бейтс («Мэтлок»)
- Лучший актёр второго плана в драматическом сериале — Таданобу Асано («Сёгун»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Моэка Хоси («Сёгун»)
- Лучший комедийный сериал — «Хитрости»
- Лучший актёр в комедийном сериале — Адам Броди («Никто этого не хочет»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)
- Лучший актёр второго плана в комедийном сериале — Майкл Юри («Терапия»)
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Лучший мини-сериал — «Оленёнок»
- Лучший фильм для телевидения — «Ребел-Ридж»
- Лучший актёр в мини-сериале или ТВ-фильме — Колин Фаррелл («Пингвин»)
- Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме — Кристин Милиоти («Пингвин»)
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале или ТВ-фильме — Лив Шрайбер («Идеальная пара»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или ТВ-фильме — Джессика Ганнинг («Оленёнок»)
- Лучший сериал на иностранном языке — «Игра в кальмара»
- Лучший мультсериал — «Люди Икс '97»
- Лучшее ток-шоу — «Джон Малейни: все съехались в Лос-Анджелес»
- Лучший комедийный выпуск — «Али Вонг: Одинокая девушка».