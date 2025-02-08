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Серверы PlayStation не работают больше 12 часов

Серверы PlayStation не работают больше 12 часов
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8 февраля серверы компании Sony столкнулись с крупным сбоем. Примерно в 2:00 мск пользователи консолей PlayStation по всему миру начали жаловаться на невозможность подключения к серверам — ситуация затронула в том числе Россию.

По состоянию на 14:30 мск серверы PlayStation не работают уже больше 12 часов. Как долго продлится сбой, неизвестно.

Фото: PSN

На момент публикации заметки игроки не могут подключиться к управлению учётной записью, перейти в магазин PlayStation Store или сыграть друг с другом в онлайн-режимах. Геймеры могут следить за отдельной страницей со статусом работы серверов, обновляющейся в реальном времени.

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