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Американские эксперты призывают удалить чат-бот DeepSeek с iPhone

Американские эксперты призывают удалить чат-бот DeepSeek с iPhone
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Специалисты по кибербезопасности из NowSecure проанализировали версию китайского ИИ DeepSeek для iOS. Оказалось, что в приложении на iPhone полно различных уязвимостей, а данные пользователей передаются практически без шифрования.

Фото: NowSecure

Ко всему прочему, DeepSeek собирает множество информации, включая биометрию, и хранит её как попало. Все данные содержатся на серверах ByteDance в Китае. В итоге это всё может привести к тотальной утечке данных, а то и вовсе к удалённому доступу к устройствам пользователей.

Эксперты NowSecure призывают удалить приложение DeepSeek со своего смартфона всех владельцев iPhone. Представители DeepSeek пока никак не прокомментировали ситуацию.

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