Новая God of War будет про молодого Кратоса в Греции — инсайдер

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о будущем серии God of War. Его источники рассказали, что новая часть франшизы выступит приквелом. События игры развернутся в сеттинге греческой мифологии, а сюжет расскажет о приключениях молодого Кратоса.

Видео доступно на YouTube-канале Insider Gaming. Права на видео принадлежат Insider Gaming.

Однако Хендерсону не удалось точно подтвердить эту информацию, поэтому относиться к ней стоит как к слуху. Также непонятно, в какой временной промежуток могли бы происходить события такой игры.

Ранее ходили слухи, что разработке находятся ремастеры или ремейки первых частей God of War. Возможно, источники Тома Хендерсона имели в виду их, а не полноценную новую игру.