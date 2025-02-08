Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Полуфинал. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новая God of War будет про молодого Кратоса в Греции — инсайдер

Новая God of War будет про молодого Кратоса в Греции — инсайдер
Комментарии

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о будущем серии God of War. Его источники рассказали, что новая часть франшизы выступит приквелом. События игры развернутся в сеттинге греческой мифологии, а сюжет расскажет о приключениях молодого Кратоса.

Видео доступно на YouTube-канале Insider Gaming. Права на видео принадлежат Insider Gaming.

Однако Хендерсону не удалось точно подтвердить эту информацию, поэтому относиться к ней стоит как к слуху. Также непонятно, в какой временной промежуток могли бы происходить события такой игры.

Ранее ходили слухи, что разработке находятся ремастеры или ремейки первых частей God of War. Возможно, источники Тома Хендерсона имели в виду их, а не полноценную новую игру.

Материалы по теме
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android