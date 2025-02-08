Стример Травоман подписал состав по Dota 2 — команда называется «РАБОТЯГИ»

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Популярный стример Тимур ТраВоМаН Хафизов подписал состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях коллектива.

В команду РАБОТЯГИ вошли пять российских киберспортсменов, ранее представлявших «микс» Blue Submarine. По словам контент-мейкера, он собирается платить игрокам зарплату, чтобы они могли сосредоточиться на карьере в «Доте».

Травоман отметил, что данный проект будет представлять из себя медиаклуб. Стример планирует показать своей аудитории, как выглядят все процессы внутри команды.

Состав РАБОТЯГИ по Dota 2:

Илья ssnovv1 Кондрашов;

Марат kademcali;

Илья Spirit Терехов;

somnia;

Вячеслав asdekor_r Игнатьев.

На текущий момент ростер РАБОТЯГ выступает в закрытых квалификациях к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4. В дебютной встрече команда проиграла составу 9Pandas.