Стример Травоман подписал состав по Dota 2 — команда называется «РАБОТЯГИ»

Популярный стример Тимур ТраВоМаН Хафизов подписал состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях коллектива.
В команду РАБОТЯГИ вошли пять российских киберспортсменов, ранее представлявших «микс» Blue Submarine. По словам контент-мейкера, он собирается платить игрокам зарплату, чтобы они могли сосредоточиться на карьере в «Доте».
Травоман отметил, что данный проект будет представлять из себя медиаклуб. Стример планирует показать своей аудитории, как выглядят все процессы внутри команды.
Состав РАБОТЯГИ по Dota 2:
- Илья ssnovv1 Кондрашов;
- Марат kademcali;
- Илья Spirit Терехов;
- somnia;
- Вячеслав asdekor_r Игнатьев.
На текущий момент ростер РАБОТЯГ выступает в закрытых квалификациях к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4. В дебютной встрече команда проиграла составу 9Pandas.