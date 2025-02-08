Сериал «Сёгун» стал триумфатором Critics Choice Awards 2025

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8 февраля прошла церемония награждения престижной премии Critics Choice Awards 2025 для лучших работ в кино и на телевидении за минувший год. Звание «Лучший фильм» получила драматическая комедия Шона Бэйкера «Анора».

Триумфатором среди сериалов оказался «Сёгун», получивший награду сразу в четырёх категориях. Лучшим актёром первого плана признали Эдриана Броуди за роль в фильме «Бруталист».

Победители среди фильмов

Лучший фильм — «Анора»

— «Анора» Лучший актёр — Эдриан Броуди («Бруталист»)

— Эдриан Броуди («Бруталист») Лучшая актриса — Деми Мур («Субстанция»)

— Деми Мур («Субстанция») Лучший актёр второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)

— Киран Калкин («Настоящая боль») Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)

— Зои Салдана («Эмилия Перес») Лучший молодой актёр/актриса — Мейси Стелла («Моя старая задница»)

— Мейси Стелла («Моя старая задница») Лучший актёрский состав — «Конклав»

— «Конклав» Лучший режиссёр — Джон М. Чу («Злая»)

— Джон М. Чу («Злая») Лучший оригинальный сценарий — «Субстанция»

— «Субстанция» Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»

— «Конклав» Лучшая операторская работа — «Носферату»

— «Носферату» Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»

— «Злая» Лучший монтаж — «Претенденты»

— «Претенденты» Лучший дизайн костюмов — «Злая»

— «Злая» Лучшие причёски и грим — «Субстанция»

— «Субстанция» Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»

— «Дюна: Часть вторая» Лучший анимационный фильм — «Дикий робот»

— «Дикий робот» Лучшая комедия — «Настоящая боль»/«Дэдпул и Росомаха»

— «Настоящая боль»/«Дэдпул и Росомаха» Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес»

— «Эмилия Перес» Лучшая песня — «El Mal» («Эмилия Перес»)

— «El Mal» («Эмилия Перес») Лучший саундтрек — «Претенденты»

Победители среди сериалов