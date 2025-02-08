Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Полуфинал. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 хотели сделать сиквел более «доступным»

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 хотели сделать сиквел более «доступным»
Аудио-версия:
Комментарии

Старший геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 Ондржей Биттнер пообщался с журналистами издания GamesRadar. В ходе разговора он заявил, что авторы хотели сделать сиквел более «доступным» для других игроков, но при этом сохранить определённую сложность.

Целью сиквела было сохранить определённую сложность, сохранить живой мир, который генерирует истории, но сделать его более доступным, чтобы мы могли сказать: «Эй, это игра для всех. Любой геймер может наслаждаться ею». Играть в Kingdom Come: Deliverance 2 несложно, поскольку вы всегда можете найти какой-то иной подход к любой проблеме.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

Материалы по теме
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android