Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 хотели сделать сиквел более «доступным»

Старший геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 Ондржей Биттнер пообщался с журналистами издания GamesRadar. В ходе разговора он заявил, что авторы хотели сделать сиквел более «доступным» для других игроков, но при этом сохранить определённую сложность.

Целью сиквела было сохранить определённую сложность, сохранить живой мир, который генерирует истории, но сделать его более доступным, чтобы мы могли сказать: «Эй, это игра для всех. Любой геймер может наслаждаться ею». Играть в Kingdom Come: Deliverance 2 несложно, поскольку вы всегда можете найти какой-то иной подход к любой проблеме.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.