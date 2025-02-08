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Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп сыграют в «Смерти Робин Гуда»

Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп сыграют в «Смерти Робин Гуда»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Билл Скарсгард (дилогия «Оно»), Мюррэй Бартлетт («Белый лотос») и Ноа Джуп («Тихое место») сыграют в «Смерти Робин Гуда». Лента выступает мрачной экранизацией одноимённой сказки про мифического героя.

Главую роль в картине исполнит австралийский актёр Хью Джекман («Росомаха»). Также в актёрский состав вошла Джоди Комер, известная по «Убивая Еву».

«Смерть Робин Гуда» расскажет историю уже пожилого и тяжело раненного Робин Гуда, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним. Её мотивы и прошлое при этом остаются неизвестными.

Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по грядущему приквелу «Тихого места». Производство ленты начнётся в феврале 2025 года, а премьера состоится не раньше 2026-го.

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