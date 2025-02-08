Kingdom Come: Deliverance 2 обошла Space Marine 2 по пиковому онлайну в Steam

Вечером 8 февраля пиковый онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam превысил почти 230 тысяч человек. Для сравнения: максимальное число одновременно игравших людей в Warhammer 40,000: Space Marine 2 составляет 225 тысяч.

Фото: Steam

Напомним, ранее разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 поделились, что продажи сиквела превысили один миллион копий за первые сутки.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.