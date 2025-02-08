Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Полуфинал. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Kingdom Come: Deliverance 2 обошла Space Marine 2 по пиковому онлайну в Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 обошла Space Marine 2 по пиковому онлайну в Steam
Комментарии

Вечером 8 февраля пиковый онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam превысил почти 230 тысяч человек. Для сравнения: максимальное число одновременно игравших людей в Warhammer 40,000: Space Marine 2 составляет 225 тысяч.

Фото: Steam

Напомним, ранее разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 поделились, что продажи сиквела превысили один миллион копий за первые сутки.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

Материалы по теме
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android