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NAVI подписала состав по MLBB из Индонезии

NAVI подписала состав по MLBB из Индонезии
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Украинский клуб Natus Vincere подписал индонезийский состав по игре Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

«Рождённые побеждать» приобрели состав команды Rebellion Esports вместе со слотом в масштабной франшизной лиге MPL Indonesia. Данный ростер не добивался громких побед, но стабильно удерживал свою позицию в регионе.

Состав NAVI по MLBB:

  • Карстен Karss Уильям;
  • Джейсон Aether Кин Зефанайя;
  • Мухаммад woshipaul Ракхи Састрадинат;
  • Мухаммад xMagic Андика Рамадан;
  • Рифалдо HanafiTzy Ханафи;
  • Буди Zeon Лунарди.

Natus Vincere вернулась на про-сцену MLBB спустя три года инактива. В последний раз под тегом «рождённых выступать» выступал российско-украинский ростер, часть которого на данный момент играет за Team Spirit.

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