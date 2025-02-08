NAVI подписала состав по MLBB из Индонезии

Украинский клуб Natus Vincere подписал индонезийский состав по игре Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

«Рождённые побеждать» приобрели состав команды Rebellion Esports вместе со слотом в масштабной франшизной лиге MPL Indonesia. Данный ростер не добивался громких побед, но стабильно удерживал свою позицию в регионе.

Состав NAVI по MLBB:

Карстен Karss Уильям;

Джейсон Aether Кин Зефанайя;

Мухаммад woshipaul Ракхи Састрадинат;

Мухаммад xMagic Андика Рамадан;

Рифалдо HanafiTzy Ханафи;

Буди Zeon Лунарди.

Natus Vincere вернулась на про-сцену MLBB спустя три года инактива. В последний раз под тегом «рождённых выступать» выступал российско-украинский ростер, часть которого на данный момент играет за Team Spirit.