NAVI подписала состав по MLBB из Индонезии
Украинский клуб Natus Vincere подписал индонезийский состав по игре Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
«Рождённые побеждать» приобрели состав команды Rebellion Esports вместе со слотом в масштабной франшизной лиге MPL Indonesia. Данный ростер не добивался громких побед, но стабильно удерживал свою позицию в регионе.
Состав NAVI по MLBB:
- Карстен Karss Уильям;
- Джейсон Aether Кин Зефанайя;
- Мухаммад woshipaul Ракхи Састрадинат;
- Мухаммад xMagic Андика Рамадан;
- Рифалдо HanafiTzy Ханафи;
- Буди Zeon Лунарди.
Natus Vincere вернулась на про-сцену MLBB спустя три года инактива. В последний раз под тегом «рождённых выступать» выступал российско-украинский ростер, часть которого на данный момент играет за Team Spirit.
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