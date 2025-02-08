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Мультфильм «Нэчжа 2» собрал $ 1 млрд в Китае — это абсолютный рекорд кинематографа

Мультфильм «Нэчжа 2» собрал $ 1 млрд в Китае — это абсолютный рекорд кинематографа
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8 февраля в мировом кинематографе состоялось знаковое событие. Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» заработал в местном прокате $ 1 млрд всего за 11 дней проката.

Таким образом, «Нэчжа 2» установил абсолютный рекорд не только в Китае, но и во всём мире по сборам в одной стране. Ранее лучший результат принадлежал «Звёздным войнам: Пробуждение силы», которые заработали в 2015 году около $ 936 млн в США. Анимационный проект только начал своё выступление в прокате — финальный результат может в разы превзойти нынешние показатели.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

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