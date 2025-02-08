Российская Team Spirit вышла в гранд-финал чемпионата IEM Katowice 2025 по CS2

Российская Team Spirit прошла в гранд-финал престижного чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В полуфинале турнира «драконы» встретились с командой Natus Vincere. Даже несмотря на то что зрители в зале активно поддерживали NAVI, коллективу из России удалось одолеть оппонента и гарантировать себе слот в финале.

В решающей встрече данного турнира Team Spirit будет противостоять Team Vitality. Гранд-финал начнётся завтра, 9 февраля, в 19:00 по московскому времени.

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.