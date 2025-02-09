Расписание последнего дня BLAST Slam 2 по «Доте» — Tundra против GG в гранд-финале

Сегодня, 9 февраля, завершится топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Финальный день ивента включает в себя всего одну best-of-5 серию. Так, в гранд-финале соревнования столкнутся две европейские команды — Tundra Esports и Gaimin Gladiators. Стоит отметить, что в составе «тундры» выступает россиянин Антон dyrachyo Шкредов, которого ранее исключили из ростера «гладиаторов».

Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 9 февраля, воскресенье:

18:30. Гранд-финал, Tundra Esports (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа).

Чемпионат BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.