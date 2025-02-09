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Сценарий второго сезона сериала «Сёгун» уже готов

Сценарий второго сезона сериала «Сёгун» уже готов
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Как сообщают журналисты издания Deadline, авторы сериала «Сёгун» уже закончили писать сценарий для второго сезона шоу. Когда стартуют полноценные съёмки продолжения, пока неизвестно. Сроки и дата премьеры нового сезона тоже не раскрываются.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие.

Получит ли «Сёгун» третий сезон, пока можно только гадать. Но авторы вряд ли захотят оставлять такое популярное шоу без дела.

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