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Sony восстановила работу серверов PlayStation

Sony восстановила работу серверов PlayStation
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8 февраля серверы компании Sony столкнулись с крупным сбоем. Примерно в 2:00 мск пользователи консолей PlayStation по всему миру начали жаловаться на невозможность подключения к серверам — ситуация затронула в том числе Россию.

Компании удалось наладить стабильную работу серверов спустя почти сутки. Представители Sony извинились перед игроками за возникшие неудобства. В качестве компенсации все обладатели PS Plus получат дополнительные пять дней подписки.

Сетевые сервисы полностью восстановлены после возникшей проблемы. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим сообщество за терпение. Все подписчики PlayStation Plus автоматически получат дополнительные пять дней подписки.

В чём заключалась причина сбоев, в компании не раскрывают.

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