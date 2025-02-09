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«Цивилизация 7» выйдет на VR-гарнитурах — первый трейлер

«Цивилизация 7» выйдет на VR-гарнитурах — первый трейлер
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Студия Firaxis Games анонсировала VR-версию стратегии «Цивилизация 7». Игра станет первой частью франшизы, которая появится на устройствах виртуальной реальности.

Проект выйдет на Quest 3 и 3S уже весной. Точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат Firaxis Games.

В «Цивилизациv 7» для VR будет два режима. В первом игроки будут управлять своей цивилизацией прямо на своём столе благодаря проекции физического пространства. Во втором режиме игровой процесс будет полностью отображаться в виртуальном пространстве.

Напомним, «Цивилизация 7» выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.

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