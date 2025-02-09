Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone SE 4

Производитель аксессуаров Spigen опубликовал на своём сайте новые рендеры смартфона iPhone SE 4. Спустя некоторое время изображения удалили, однако пользователи успели их сохранить. Свежие кадры устройства подтвердили его дизайн, который инсайдеры ранее описывали.

Отмечается, что смартфон будет напоминать iPhone 14 с процессором A18 и разъёмом USB-C. Ожидается, что модель получит безрамочный OLED-экран с вырезом для фронтальной камеры и 48-мегапиксельный основной модуль.

Вместе с iPhone SE 4 компания Apple также планирует запустить и другие устройства: новые MacBook Air с процессором M4, iPad и iPad Air. Гаджеты должны появиться в продаже в первой половине 2025 года. Анонс должен пройти с 10 по 16 февраля.

Новые рендеры iPhone SE 4

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple