Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Гранд Финал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone SE 4

Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone SE 4
Комментарии

Производитель аксессуаров Spigen опубликовал на своём сайте новые рендеры смартфона iPhone SE 4. Спустя некоторое время изображения удалили, однако пользователи успели их сохранить. Свежие кадры устройства подтвердили его дизайн, который инсайдеры ранее описывали.

Отмечается, что смартфон будет напоминать iPhone 14 с процессором A18 и разъёмом USB-C. Ожидается, что модель получит безрамочный OLED-экран с вырезом для фронтальной камеры и 48-мегапиксельный основной модуль.

Вместе с iPhone SE 4 компания Apple также планирует запустить и другие устройства: новые MacBook Air с процессором M4, iPad и iPad Air. Гаджеты должны появиться в продаже в первой половине 2025 года. Анонс должен пройти с 10 по 16 февраля.

Новые рендеры iPhone SE 4

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Фото: Spigen/Apple

Материалы по теме
Продажи iPhone SE 4 стартуют уже в феврале — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android