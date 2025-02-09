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Актёр из Kingdom Come: Deliverance 2 подписался на российскую стримершу

Актёр из Kingdom Come: Deliverance 2 подписался на российскую стримершу
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8 февраля российская стримерша Gilticus опубликовала в своих соцсетях новые фотографии. На них она показала наряд, в котором собирается играть в Kingdom Come: Deliverance 2 на прямой трансляции. После этого на стримершу подписался Люк Дейл — исполнитель роли пана Птачека.

Затем актёр написал Gilticus в личку. В своих сообщениях Дейл поблагодарил стримершу за игру в Kingdom Come: Deliverance 2 и сделал ей комплимент.

Я не помню, чтобы хоть когда-нибудь раньше видел столь прекрасную женщину.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

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