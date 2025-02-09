Мультфильму «Нэчжа 2» предрекают сборы в $ 2 млрд

29 января в Китае состоялась премьера мультфильма «Нэчжа 2». За полторы недели анимационная лента заработала в домашнем прокате рекордные $ 1 млрд. Это первый случай, когда фильму удалось собрать такую сумму только в одной стране.

Топ-5 фильмов, которые быстрее всех заработали в прокате $ 1 млрд

«Мстители: Финал» — 5 дней (мировой прокат). «Мстители: Война бесконечности» — 11 дней (мировой прокат). Ne Zha 2 — 11 дней (одна страна). «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — 12 дней (мировой прокат). «Человек-паук: Нет пути домой» — 12 дней (мировой прокат).

Аналитики предполагают, что после выхода «Нэчжа 2» в мировом прокате, общая сумма сборов может превысить $ 2 млрд. При таком раскладе у ленты есть шанс стать самым мультфильмом в истории, обойдя «Головоломку 2» ($ 1,69 млрд).