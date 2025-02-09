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Натали Портман сыграет главную роль в романтической комедии Good sex

Натали Портман сыграет главную роль в романтической комедии Good sex
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Натали Портман («Чёрный лебедь», «Леон») исполнит главную роль в романтической комедии Good sex. Актриса сыграет семейного психотерапевта Элли.

Согласно синопсису, семейный психотерапевт Элли после неудачных отношений снова отправляется на свидания. В её жизни появляются сразу двое мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и 50-летний успешный мужчина с Манхэттена.

Режиссёром и сценаристом будущей картины выступит Лина Данэм, обладательница «Золотого глобуса». Ранее она работала над сериалами «Девочки» и «Индустрия», а также фильмом «Кэтрин по прозвищу Птичка». Полный актёрский состав фильма ещё неизвестен.

Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.

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