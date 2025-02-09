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Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 переносили релиз из-за Assassin's Creed Shadows

Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 переносили релиз из-за Assassin's Creed Shadows
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Глава разработки Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра подробнее рассказал о переносе сиквела с 11 на 4 февраля. По словам гейм-дизайнера, команда приняла такое решение, чтобы не конкурировать с Assassin's Creed Shadows — на тот момент проект должен был выйти 14 февраля.

Вавра также предположил, что создатели Shadows, в свою очередь, перенесли игру на 20 марта из-за Kingdom Come: Deliverance 2.

Мы перенесли релиз Kingdom Come на неделю раньше, на 4 февраля, из-за Assassin's Creed, и мне кажется, что они, возможно, отложили выход своей новой игры из-за нас… В любом случае для нас перенос — это отличная новость.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

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