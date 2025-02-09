Вышел русский трейлер аниме «Ведьмак: Зов морской бездны» — премьера 11 февраля

Вышел русский трейлер аниме «Ведьмак: Зов морской бездны». В ролике показали самого Геральта и сюжетную завязку будущего проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Согласно синопсису, Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками. Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытое противостояние, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых.

Премьера аниме «Ведьмак: Зов морской бездны» состоится 11 февраля в стриминговом сервисе Netflix. За производство отвечает южнокорейская студия Studio Mir, работавшая над «Ведьмаком. Кошмар Волка».