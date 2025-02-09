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Спрос на 8К-телевизоры стремительно падает — аналитики

Спрос на 8К-телевизоры стремительно падает — аналитики
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Ассоциация потребительских технологий (CTA) опубликовала новый отчёт. В нём представители организации заявили, что поставки 8K-телевизоров дилерам составят 150 тысяч единиц в 2025 году. Для сравнения: в прошлом году ожидалась отгрузка 700 тысяч подобных устройств.

Такая ситуация сложилась из-за двух факторов: высокая стоимость и отсутствие достаточного количества контента с разрешением 8K. В ассоциации считают, что 8K-телевизоры станут гораздо востребованнее в долгосрочной перспективе: в 2029 году их отгрузки достигнут 2,9 млн штук.

К сожалению, формат 8K просто не слишком полезен для потребительских телевизоров. Контента в 8K нет.

Согласно данным CTA, поставки 8K-телевизоров в мире не увеличиваются с каждым годом. К примеру, в 2022 году отгрузки составили 166 тысяч единиц, в 2023-м — 211 тысяч, а в 2024-м — только 143 тысячи.

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