Игроки из России прошли в финал топ-турниров по «Доте» 25 раз подряд — с осени 2022 года

Российские киберспортсмены участвовали в финалах всех 25 последних топ-турниров по Dota 2. Внимание на это обратило издание «Кибер».

В последний раз финал без игроков из России прошёл в октябре 2022 года — в финале The International 11 встретились европейские Tundra Esports и Team Secret. С тех пор на каждом крупном турнире в главном матче участвовала либо команда из России, либо европейский коллектив с россиянином в составе.

Сегодня в финале BLAST Slam II состав Tundra Esports с Антоном Дурачьё играет против Gaimin Gladiators — первая карта продолжается в эти минуты. Победитель получит $ 300 тыс.