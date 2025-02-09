Сигурни Уивер хочет увидеть во франшизе «Аватар» Аню Тейлор-Джой

Сигурни Уивер («Чужой», «Охотники за привидениями») пообщалась с журналистами издания GamesRadar. В ходе разговора актриса заявила, что хотела бы увидеть во франшизе «Аватар» Аню Тейлор-Джой.

Я восхищалась её работой с тех пор, как увидела её в «Ведьме», а затем в «Ходе королевы». Думаю, что для неё действительно нет ничего невозможного.

В «Аватаре 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви.

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.