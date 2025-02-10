Блейк Лавли и Анна Кендрик — на свежем кадре фильма «Ещё одна простая просьба»

Создатели ленты «Ещё одна простая просьба» опубликовали её свежий кадр. На нём можно увидеть героинь Блейк Лавли и Анны Кендрик, которые вместе отдыхают.

Фото: Lionsgate

Сюжет расскажет о том, как героиня Лайвли выходит замуж за богатого итальянского бизнесмена и вместе со своей подругой едет на остров Капри. Их путешествие прерывается внезапным убийством, за расследование которого девушки берутся вместе.

Премьера картины состоится 7 марта на Amazon Prime Video. Оригинальный фильм 2018 года «Простая просьба» был выпущен в прокат компанией Lionsgate и собрал почти $ 100 млн. Создатели сиквела хотят повторить успех первой части.