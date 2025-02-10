«Злой город» второй раз подряд стал самым кассовым фильмом России за уикенд

Картина «Злой город» снова стала самым кассовым российским фильмом за минувший уикенд. Лента за выходные собрала 99,2 млн рублей.

На второй строчке рейтинга оказалась новая романтическая комедия «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел в главной роли. Этот фильм обошёл комедию «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином. По итогам премьерного показа картина собрала 84,7 млн рублей.

Фильм «Война и музыка» от братьев Андреасян, представляющий собой военную драму, занял третье место по сборам, собрав в прокате за минувший уикенд более 39 млн рублей.

Историческая лента «Злой город» рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия.