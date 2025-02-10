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«Злой город» второй раз подряд стал самым кассовым фильмом России за уикенд

«Злой город» второй раз подряд стал самым кассовым фильмом России за уикенд
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Картина «Злой город» снова стала самым кассовым российским фильмом за минувший уикенд. Лента за выходные собрала 99,2 млн рублей.

На второй строчке рейтинга оказалась новая романтическая комедия «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел в главной роли. Этот фильм обошёл комедию «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином. По итогам премьерного показа картина собрала 84,7 млн рублей.

Фильм «Война и музыка» от братьев Андреасян, представляющий собой военную драму, занял третье место по сборам, собрав в прокате за минувший уикенд более 39 млн рублей.

Историческая лента «Злой город» рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия.

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