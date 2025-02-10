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Вышел новый большой трейлер супергеройского боевика «Громовержцы» от Marvel

Вышел новый большой трейлер супергеройского боевика «Громовержцы» от Marvel
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Marvel Studios прошедшей ночью представила новый трейлер фильма «Громовержцы». В свежем ролике супергеройского блокбастера показали главных героев, которые, защищая жителей Нью-Йорка, столкнутся с невообразимой угрозой и смогут справиться с ней лишь вместе.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Это некий аналог Отряда самоубийц, но только у Marvel. Особенно сильно отмечают важность Елены Беловой в сюжете. Она сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.

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