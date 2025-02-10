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Беззубик и Иккинг — в свежем тизере фильма «Как приручить дракона»

Беззубик и Иккинг — в свежем тизере фильма «Как приручить дракона»
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Universal Pictures опубликовала новый тизер фильма «Как приручить дракона», в котором Иккинг встречает своего верного друга, дракона по имени Беззубик.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз студии DreamWorks, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами — викингами.

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.

Мировая премьера картины состоится 13 июня 2025 года.

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