«В последний раз»: вышел свежий тизер фильма «Миссия невыполнима 8»

Paramount Pictures опубликовала свежий тизер фильма «Миссия невыполнима 8: Последняя расплата». В нём показали кадры из прошлых частей франшизы и безумный трюк с самолётом.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков — на это намекают подзаголовок и фраза главного героя в конце тизера.

Лента с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года. Режиссёром выступил Кристофер Маккуорри.