Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«В последний раз»: вышел свежий тизер фильма «Миссия невыполнима 8»

«В последний раз»: вышел свежий тизер фильма «Миссия невыполнима 8»
Комментарии

Paramount Pictures опубликовала свежий тизер фильма «Миссия невыполнима 8: Последняя расплата». В нём показали кадры из прошлых частей франшизы и безумный трюк с самолётом.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков — на это намекают подзаголовок и фраза главного героя в конце тизера.

Лента с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года. Режиссёром выступил Кристофер Маккуорри.

Материалы по теме
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android