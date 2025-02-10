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Киллиан Мёрфи сыграет профессора Квиррелла в сериале «Гарри Поттер» — инсайдер

Киллиан Мёрфи сыграет профессора Квиррелла в сериале «Гарри Поттер» — инсайдер
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По информации известного киноинсайдера Даниэля Рихтмана, HBO рассматривает Киллиана Мёрфи на роль профессора Квиррелла в первом сезоне сериала «Гарри Поттер». Информация, само собой, пока не подтверждена.

Квиррелл появился в первом фильме про Гарри Поттера, режиссёром которого выступил Крис Коламбус. В ленте персонажа, в тело которого вселился Волан-де-Морт, сыграл актёр Иэн Харт.

Профессор Квиррелл в фильме «Гарри Поттер и философский камень»

Фото: Warner Bros.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в первой половине 2027 года. Шоу адаптирует все семь книг Джоан Роулинг — каждое произведение получит отдельный сезон.

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