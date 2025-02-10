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Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Умер народный артист СССР Олег Стриженов
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Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом рассказали различные СМИ и газеты.

В 1955 году актёр снялся в своей звездной роли в исторической драме «Овод». Кроме того, Стриженов играл и в других знаменитых кинокартинах, среди которых «Капитанская дочка», «Звезда пленительного счастья», «Пиковая дама» и другие фильмы.

В 1988 году Стриженова удостоили звания народного артиста СССР. Он был лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орёл» (2009) за вклад в киноискусство, а также был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Причина смерти Стриженова не называется.

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