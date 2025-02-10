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По роману Виктора Пелевина снимут сериал «Трансгуманизм Inc.»

По роману Виктора Пелевина снимут сериал «Трансгуманизм Inc.»
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«Кинопоиск» объявил, что по роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал. Его режиссёром выступит Василий Бархатов, постановщик сериала «С нуля».

Экранизация книги выйдет на «Кинопоиске», в ней будет шесть серий-новелл. Сюжет расскажет о том, как после смерти люди могут сохранить сознание, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и тем самым обрести бессмертие. За это нужно заплатить огромную сумму.

Фото: «Кинопоиск»

Сценарий уже написан, и производство началось. Но проходить оно будет в нетрадиционном для кинематографа формате: весь 2025 год посвятят масштабной подготовке с использованием компьютерной графики для создания цифрового мира будущего, где развернётся действие сериала.

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