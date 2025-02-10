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Комедийный сериал «Афродеревня» от ТНТ стартует уже 17 февраля

Комедийный сериал «Афродеревня» от ТНТ стартует уже 17 февраля
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Телеканал ТНТ раскрыл подробности сериала «Афродеревня». Новый проект Кинокомпании братьев Андреасян выйдет в эфир уже 17 февраля в 21:00.

Комедийное шоу расскажет историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.

Главные роли в проекте исполнили Владимир Сычёв («Добро пожаловать в семью»), Анастасия Крылова («Трудные подростки»), Давид Ниамеди («Монастырь»), Олег Верещагин («Иван Васильевич меняет всё»), Кирилл Мелехов («Кентавр») и другие актёры. Режиссёром выступил Ашот Кещян («Я знаю твои секреты»).

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