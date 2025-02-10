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Появились постеры с персонажами фильма «Пророк» про Александра Пушкина

Появились постеры с персонажами фильма «Пророк» про Александра Пушкина
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Создатели фильма «Пророк», посвящённого жизни поэта Александра Пушкина, опубликовали постеры с персонажами картины. На них можно увидеть всех действующих лиц, включая Юру Борисова в роли самого Пушкина.

Поэта в годы лицейской юности сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра.

Постеры с героями фильма

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

Фото: «Централ партнершип»

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.

Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля.

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