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Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» вышел в онлайн-кинотеатрах России

Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» вышел в онлайн-кинотеатрах России
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9 февраля в онлайн-кинотеатрах России состоялась премьера фантастического фильма «Мегалополис» — нового творения Фрэнсиса Форда Копполы, режиссёра «Крёстного отца». Ленту можно посмотреть в Okko, «Иви» и на «Кинопоиске» в привычном русском дубляже или с субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Таким образом, картина добралась до стримингов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента заработала около 40 млн рублей, добавив эту сумму в непримечательные мировые сборы в размере $ 14 млн. Картине с бюджетом в $ 120 млн так и не удалось окупиться в кино.

«Мегалополис» переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Главные роли в ленте сыграли Адам Драйвер («Брачная история»), Шайа Лабаф («Трансформеры»), Лоуренс Фишбёрн («Матрица»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Натали Эммануэль («Игра престолов») и другие актёры.

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