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Вышел свежий тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед» — это продолжение «Бати»

Вышел свежий тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед» — это продолжение «Бати»
Аудио-версия:
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Кинокомпания Central Partnership опубликовала свежий тизер-трейлер фильма «Батя 2. Дед». Это продолжение фильма «Батя», в котором рассказывалось о суровом воспитании мальчика своим отцом в 1990-е.

Свежий тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Свежий постер

Фото: Central Partnership

Одну из главных ролей в продолжении «Бати» сыграет Евгений Цыганов, известный по ролям в «Брестской крепости», «Мастеру и Маргарите» и других картинах. Цыганов воплотит образ пожилого отца бати и ещё молодую версию своего персонажа времён Великой Отечественной войны.

К своим ролям вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие.

Премьера ленты состоится 3 апреля 2025 года.

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