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RTX 5070 Ti (РТХ 5070 Ти) — когда выйдет, характеристики, цена, дата выхода

Видеокарта RTX 5070 Ti выйдет уже 20 февраля — утечка
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti выйдет уже 20 февраля — спустя три недели после запуска флагманов RTX 5080 и RTX 5090. Информация об этом появилась на французском сайте электроники Top Achat.

В NVIDIA пока не подтвердили эту информацию, однако ранее в компании заявляли, что RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут примерно в одно время — во второй половине февраля.

Характеристики RTX 5070 Ti

  • CUDA-ядер: 8960
  • Число потоковых процессоров: 70
  • Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR7 (896 Гбайт/с)
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Энергопотребление: 300 Вт
  • Цена: $ 749.

В дальнейшем NVIDIA также выпустит и другие модели линейки RTX 5000: чипы RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5050 и RTX 5050 Ti.

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