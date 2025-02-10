Видеокарта RTX 5070 Ti выйдет уже 20 февраля — утечка

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti выйдет уже 20 февраля — спустя три недели после запуска флагманов RTX 5080 и RTX 5090. Информация об этом появилась на французском сайте электроники Top Achat.

В NVIDIA пока не подтвердили эту информацию, однако ранее в компании заявляли, что RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут примерно в одно время — во второй половине февраля.

Характеристики RTX 5070 Ti

CUDA-ядер : 8960

: 8960 Число потоковых процессоров : 70

: 70 Объём видеопамяти : 16 ГБ GDDR7 (896 Гбайт/с)

: 16 ГБ GDDR7 (896 Гбайт/с) Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Энергопотребление : 300 Вт

: 300 Вт Цена: $ 749.

В дальнейшем NVIDIA также выпустит и другие модели линейки RTX 5000: чипы RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5050 и RTX 5050 Ti.