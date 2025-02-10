Уже 20 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

Третий сезон стартует сразу с трёх эпизодов — остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 27 марта вместе с премьерой восьмой серии.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»