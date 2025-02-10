Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»
Уже 20 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.
Третий сезон стартует сразу с трёх эпизодов — остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 27 марта вместе с премьерой восьмой серии.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 февраля
|2-я серия
|20 февраля
|3-я серия
|20 февраля
|4-я серия
|27 февраля
|5-я серия
|6 марта
|6-я серия
|13 марта
|7-я серия
|20 марта
|8-я серия
|27 марта
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