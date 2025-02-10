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Сериал Джек Ричер от Amazon, 3-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»
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Уже 20 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

Третий сезон стартует сразу с трёх эпизодов — остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 27 марта вместе с премьерой восьмой серии.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 февраля
2-я серия20 февраля
3-я серия20 февраля
4-я серия27 февраля
5-я серия6 марта
6-я серия13 марта
7-я серия20 марта
8-я серия27 марта
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