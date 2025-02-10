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Авторы «Неуязвимого» уже работают над четвёртым сезоном мультсериала

Авторы «Неуязвимого» уже работают над четвёртым сезоном мультсериала
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6 февраля стартовал третий сезон мультсериала «Неуязвимый» — флагманского проекта Amazon. Шоу продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.

Судя по всему, авторы шоу не сидят сложа руки и уже работают над продолжением. Как рассказал Дж К. Симмонс, озвучивающий Омни-мена, в ближайшие месяцы он вернётся в студию звукозаписи для работы над четвёртым сезоном. Когда именно это произойдёт, неизвестно. Актёр также намекнул, что уже знает, какие сюрпризы его герой приготовит для зрителей, однако он не стал вдаваться в подробности.

Третий сезон «Неуязвимого» будет выходить на Amazon Prime Video вплоть до 13 марта. Ранее компания уже продлила шоу вплоть до пятого сезона.

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