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Россияне за год потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх — исследование

Россияне за год потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх — исследование
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В 2024 году российские геймеры задонатили в игры 204 млрд рублей. В среднем каждый донатер потратил на виртуальные развлечения сумму в 12 тысяч рублей — к таким выводам пришли авторы исследования из XYZ.

Наиболее популярными играми по количеству донатов у россиян стали Mobile Legends: Bang Bang, «Мир танков» и Genshin Impact. Аналитики отмечают стремительный рост игр-сервисов в целом по сравнению с рынком традиционных игр.

Ранее эксперты обратили внимание на рост популярности онлайн-кинотеатров в стране — всё чаще жители России выбирают контент по подписке, а не просмотр фильмов на пиратских ресурсах.

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