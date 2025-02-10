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Стартовали съёмки криминального сериала «Нам покер» с Александрой Бортич

Стартовали съёмки криминального сериала «Нам покер» с Александрой Бортич
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Кинокомпания Black Box Production объявила о старте съёмок сериала «Нам покер». Производство криминальной комедии продлится несколько месяцев, премьера шоу состоится позже в 2025 году в онлайн-кинотеатре Wink.

В центре сюжета оказываются молодые ребята из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом – теперь они «партнёры» или их ждёт тюрьма. Ребята вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в целую подпольную игровую империю.

Главные роли в шоу сыграют Александра Бортич («Первый номер»), Артём Кошман («Наследники. Дар крови»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки»), Улан Адамбаев, («Улболсын») Пётр Скворцов («Ученик») и Даша Верещагина («Сто лет тому вперёд»). Режиссёром шоу выступит создатель «Трудных подростков» Рустама Ильясова.

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