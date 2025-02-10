Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

22 клуба обратились к Valve с просьбой изменить систему турниров в Counter-Strike 2

22 киберспортивных организации написали открытое письмо компании Valve с просьбой внести изменения в соревновательную систему Counter-Strike 2.

В обращении к разработчикам шутера клубы высказались о текущей турнирной системе. Представители организаций считают, что в действующей системе есть ряд серьёзных проблем. Клубы, подписавшие письмо, поделились с Valve и сообществом CS2 своим фидбеком:

Первая проблема. Открытые квалификации на тир-1 турниры — единственный способ заработать VRS-очки для новых команд;

Вторая проблема. Выдача и лишение турнирных операторов VRS-лицензий прямо во время ивентов;

Третья проблема. Сложность получения информации о VRS-системе через GitHub, а также отсутствие платформы с поддержкой, отвечающей на вопросы;

Клубы просят Valve доработать систему, а в качестве краткосрочного решения проблемы предлагают вернуть открытые квалификации к мэйджорам.

К письму присоединились следующие киберспортивные клубы: Ninjas in Pyjamas, Metizsport, Endpoint, JANO, ENCE, MOUZ, BIG, HAVU, EYEBALLERS, Imperial, LEGACY, Team Falcons, OG, 3DMAX, 9z Team, FURIA Esports, M80, Monte Esports, Fnatic, GamerLegion, 9INE и Aurora Gaming.

На текущий момент представители Valve никак не отреагировали на обращение представителей про-сцены CS2.