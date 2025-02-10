Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

22 клуба обратились к Valve с просьбой изменить систему турниров в Counter-Strike 2

22 клуба обратились к Valve с просьбой изменить систему турниров в Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

22 киберспортивных организации написали открытое письмо компании Valve с просьбой внести изменения в соревновательную систему Counter-Strike 2.

В обращении к разработчикам шутера клубы высказались о текущей турнирной системе. Представители организаций считают, что в действующей системе есть ряд серьёзных проблем. Клубы, подписавшие письмо, поделились с Valve и сообществом CS2 своим фидбеком:

  • Первая проблема. Открытые квалификации на тир-1 турниры — единственный способ заработать VRS-очки для новых команд;
  • Вторая проблема. Выдача и лишение турнирных операторов VRS-лицензий прямо во время ивентов;
  • Третья проблема. Сложность получения информации о VRS-системе через GitHub, а также отсутствие платформы с поддержкой, отвечающей на вопросы;
  • Клубы просят Valve доработать систему, а в качестве краткосрочного решения проблемы предлагают вернуть открытые квалификации к мэйджорам.

К письму присоединились следующие киберспортивные клубы: Ninjas in Pyjamas, Metizsport, Endpoint, JANO, ENCE, MOUZ, BIG, HAVU, EYEBALLERS, Imperial, LEGACY, Team Falcons, OG, 3DMAX, 9z Team, FURIA Esports, M80, Monte Esports, Fnatic, GamerLegion, 9INE и Aurora Gaming.

На текущий момент представители Valve никак не отреагировали на обращение представителей про-сцены CS2.

Материалы по теме
«Прошло 25 лет, и люди всё ещё играют»: создатель Counter-Strike — о своей игре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android