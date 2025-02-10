Темнокожей героине Dying Light 2 добавили «белый» скин — ранее авторы банили за такие моды

В свежем обновлении для Dying Light 2 разработчики игры добавили альтернативный образ главной героини Лоан — косметический набор вызвал горячие обсуждения в сообществе.
В анонсе отмечалось, что набор посвящён году змеи и Китайскому новому году. Оказалось, что скин меняет не только одежду, но и цвет кожи — темнокожая Лоан теперь больше похожа на белую азиатку. Любопытно, что после релиза игры разработчики активно банили модификации, осветляющие кожу главной героини.
Сейчас Techland работает над новой игрой Dying Light: The Beast, которая изначально должна была выйти как дополнение для второй части, но затем выросла в отдельный проект.