Темнокожей героине Dying Light 2 добавили «белый» скин — ранее авторы банили за такие моды

В свежем обновлении для Dying Light 2 разработчики игры добавили альтернативный образ главной героини Лоан — косметический набор вызвал горячие обсуждения в сообществе.

В анонсе отмечалось, что набор посвящён году змеи и Китайскому новому году. Оказалось, что скин меняет не только одежду, но и цвет кожи — темнокожая Лоан теперь больше похожа на белую азиатку. Любопытно, что после релиза игры разработчики активно банили модификации, осветляющие кожу главной героини.

Оригинальная модель Новый облик Лоан

Сейчас Techland работает над новой игрой Dying Light: The Beast, которая изначально должна была выйти как дополнение для второй части, но затем выросла в отдельный проект.