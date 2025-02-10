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Французская команда 3DMAX обновила состав по Counter-Strike 2

Французская команда 3DMAX обновила состав по Counter-Strike 2
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Французский клуб 3DMAX объявил об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на странице киберспортивной организации в социальных сетях.

После того как команда заняла 9-12-е место на IEM Katowice 2025, организация приняла решение о необходимости изменений в активном ростере. Так, 8 февраля 3DMAX перевала в запас француза Томаса Djoko Павони, который представлял данную организацию с ноября 2023 года.

Новым игроком состава стал другой французский киберспортсмен Алехандре bodyy Пианаро. Ранее 28-летний рифлер выступал за такие команды, как G2 Esports, Team Falcons и Fnatic.

Состав 3DMAX по CS2:

  • Алехандре bodyy Пианаро;
  • Лукас Lucky Частанг;
  • Пьер Ex3rcice Булиндж;
  • Брайан Maka Канда;
  • Филип Graviti Бранкович;
  • Дэмиен wasiNk Дюфур (тренер).

На данный момент обновлённый ростер 3DMAX участвует в закрытых квалификациях Европы к топ-турниру IEM Dallas 2025.

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