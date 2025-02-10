Французская команда 3DMAX обновила состав по Counter-Strike 2

Французский клуб 3DMAX объявил об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на странице киберспортивной организации в социальных сетях.
После того как команда заняла 9-12-е место на IEM Katowice 2025, организация приняла решение о необходимости изменений в активном ростере. Так, 8 февраля 3DMAX перевала в запас француза Томаса Djoko Павони, который представлял данную организацию с ноября 2023 года.
Новым игроком состава стал другой французский киберспортсмен Алехандре bodyy Пианаро. Ранее 28-летний рифлер выступал за такие команды, как G2 Esports, Team Falcons и Fnatic.
Состав 3DMAX по CS2:
- Алехандре bodyy Пианаро;
- Лукас Lucky Частанг;
- Пьер Ex3rcice Булиндж;
- Брайан Maka Канда;
- Филип Graviti Бранкович;
- Дэмиен wasiNk Дюфур (тренер).
На данный момент обновлённый ростер 3DMAX участвует в закрытых квалификациях Европы к топ-турниру IEM Dallas 2025.