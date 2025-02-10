Первые фото самого тонкого складного смартфона в мире — Oppo Find N5 выходит 20 февраля

Издание The Verge опубликовало фотографии нового смартфона Oppo Find N5 — в сложенном состоянии это самый тонкий телефон в мире. Создатели планируют провести презентацию и начать продажи 20 февраля.

Примерную толщину Oppo Find N5 можно оценить в 7–8 мм — это стопка из четырёх маленьких монет или 80 бумажных стикеров.

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Большую часть деталей о смартфоне-рекордсмене пока держат в секрете. Телефон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite и поддерживает беспроводную зарядку, а главной фишкой создатели отмечают отсутствие складки в разложенном состоянии — такая есть, к примеру, у складных Samsung.

Фото: The Verge

Фото: The Verge

20 февраля Oppo официально представит смартфон, после чего начнёт продажи в Китае, России и ряде других стран. В некоторых регионах (например, в США) Find N5 появится заметно позже.