Virtus.pro поднялась на 11 пунктов в рейтинге от Valve после IEM Katowice 2025 по CS2

Компания Valve обновила официальный рейтинг команд по Counter-Strike 2 после завершения престижного чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025.

Несмотря на то что Team Spirit потерпела поражение в гранд-финале ивента, команда удержалась на первой строчке рейтинга. На второе место вырвались чемпионы IEM Katowice 2025 из Team Vitality. Также в топ-5 остались такие команды, как The MongolZ, Natus Vincere и G2 Esports.

VRS-рейтинг команд по CS2 на 10.02.2025 Фото: HLTV

Что касается других российских команд, Virtus.pro, которая дошла до топ-5-6 на чемпионате в Польше, поднялась с 22-го места на 11-е. Кроме этого, BetBoom Team из России достигла 26-й строчки. Остальные представители нашего региона оказались вне топ-30.