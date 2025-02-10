Вышел трейлер французской комедии «Лучше всех» — премьера в России 20 февраля

Кинокомпания «Вольга» представила русский трейлер фильма «Лучше всех» — французскую комедию можно будет посмотреть в отечественных кинотеатрах с 20 февраля.

Сюжет расскажет о двух грабителях-неудачниках, которые скрываются от погони в летнем лагере для людей с ограниченными возможностями. Обитателей лагеря сыграли непрофессиональные актёры — люди с особенностями развития. На русском их также озвучили актёры с ментальными особенностями.

Видео доступно в группе «Вольгá про кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольге.

Режиссёром и сценаристом выступил известный во Франции комик Артюс, он же сыграл главную роль. В «Лучше всех» также снялись Кловис Корнийяк («Париж! Париж!», «Невыносимая лёгкость бытия») и Алис Белаиди («Чёрные бабочки»).